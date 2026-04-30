Sesso a pagamento con una 14enne disabile | 58enne a processo

Un uomo di 58 anni, residente in provincia di Agrigento, è stato chiamato a rispondere di un procedimento giudiziario che riguarda presunti atti di prostituzione minorile in relazione a una ragazza di 14 anni disabile. L'imputato si trova davanti al giudice per l'udienza preliminare e la sua difesa ha richiesto di optare per il giudizio abbreviato. La vicenda ha subito una modifica nell'imputazione, passando da atti sessuali con minorenne a prostituzione minorile.

L'accusa è cambiata: da atti sessuali con minorenne a prostituzione minorile. Il 58enne di Agrigento è ora imputato davanti al gup di Palermo, Ivana Vassallo, e la sua difesa, con l'avvocato Fabio Inglima Modica, ha chiesto il giudizio abbreviato.La prima inchiesta era stata azzerata dal giudice.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: "Sesso a pagamento con una 14enne disabile": chiesto il giudizio abbreviato Leggi anche: Si incontra con una ragazza per sesso a pagamento, ma abusa di lei e la deruba: 32enne arrestato a Sesto Imolese Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Party con escort di lusso per i calciatori: Vuole una tipa a pagamento, Gli mando la brasiliana; Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori; Offriva fino a 2.000 euro per fare sesso con ragazzini ‘agganciati’ su Instagram -; Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: Il pilota di F1 vuole una tipa | Nei party si sniffava gas esilarante. Si incontra con una ragazza per sesso a pagamento, ma abusa di lei e la deruba: 32enne arrestato nel BologneseUn 32enne è stato arrestato a Sesto Imolese (Bologna) per abusi su una 20enne. Dopo aver organizzato un incontro per una prestazione sessuale a pagamento, l’ha costretta a seguirlo in un seminterrato, ... fanpage.it Il Giornale. . Sesso e droga sulla nave diretta a Gaza: il corto circuito degli attivisti che sfidano Israele e stanno con gli islamici. Ma a rigor di sharia, sono proprio quelli che difendono che li impiccherebbero - facebook.com facebook