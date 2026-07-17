Diritto allo studio e novità Alloggi per gli universitari Arrivano 200 posti letto

Novità importanti sul fronte del diritto allo studio universitario. Cresce l’offerta abitativa, con 200 posti letto aggiuntivi che dal primo ottobre 2026 porteranno la disponibilità complessiva da 1.262 a 1.462 alloggi. Inoltre cambiano anche le modalità di accesso al servizio mensa a tariffa agevolata, per il quale viene superato il requisito di merito, l’agevolazione sarà determinata sulla base della condizione economica e dell’iscrizione universitaria. In ambito economico, vengono aggiornate le soglie per l’accesso alle borse di studio e ai servizi per il diritto allo studio universitario, con un valore Isee massimo fissato a 28.339,88 euro e un valore Ispe massimo pari a 61. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: BANDI PER 45 MILIONI AL VIA DAL 15 LUGLIO | 24/06/2026

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