Diritto allo studio a Ravenna 55 posti letto per gli universitari

A Ravenna vengono messi a disposizione 55 posti letto nelle residenze gestite da ER, nell'ambito del nuovo piano regionale per il diritto allo studio. Questo intervento mira a favorire l'accesso all'università e a sostenere gli studenti che frequentano le istituzioni d'istruzione superiore nella città. La struttura si inserisce in un progetto più ampio di ampliamento delle soluzioni abitative dedicate agli studenti universitari.

Cresce l'impegno per l'accoglienza e il sostegno agli studenti universitari a Ravenna. All'interno del nuovo piano regionale per il diritto allo studio, la città dei mosaici mette a disposizione 55 posti letto attraverso le residenze gestite da Er.Go, contribuendo al sistema di ospitalità per i.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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