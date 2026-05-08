Diritto allo studio Forlì al centro della strategia regionale | oltre 200 posti letto per gli universitari

A Forlì, la regione ha annunciato un potenziamento delle strutture dedicate agli studenti universitari, con l'aggiunta di oltre 200 posti letto. La strategia regionale prevede anche l'incremento di borse di studio e investimenti in strutture, rafforzando così il sistema di supporto al diritto allo studio. La città si inserisce in questo quadro come uno dei centri principali di sviluppo nel settore universitario regionale.

Alloggi, borse di studio e investimenti strutturali: il sistema del diritto allo studio in Emilia-Romagna si rafforza e vede Forlì giocare un ruolo di rilievo nel panorama universitario regionale. Nel campus forlivese, infatti, sono 209 i posti letto messi attualmente a disposizione da Er.Go.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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