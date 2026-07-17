Diritti dell’infanzia a scuola | intesa triennale tra Ministero dell’Istruzione e Unicef Adesioni entro il 19 ottobre 2026

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha firmato un accordo triennale con UNICEF Italia per integrare nei programmi scolastici la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le scuole interessate devono aderire entro il 19 ottobre 2026. L'intesa mira a promuovere la conoscenza dei diritti dei minori attraverso attività educative e iniziative dedicate.

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Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha siglato un accordo formale con UNICEF Italia per portare tra i banchi la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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