A Roma è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra UNICEF Italia e il Rotary Distretto 2080. L’accordo riguarda la tutela dei diritti dei bambini. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale, con rappresentanti di entrambe le organizzazioni presenti. Il documento definisce le modalità di collaborazione tra le due parti per iniziative a favore dell’infanzia. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti specifici dell’accordo è stata resa nota.

Firmato a Roma il Protocollo d’Intesa tra UNICEF Italia e Distretto 2080 Rotary International per i diritti dei bambini. Accordo tra UNICEF Italia e Rotary Distretto 2080. L’UNICEF Italia e il Distretto 2080 del Rotary International hanno firmato a Roma un Protocollo d’Intesa della durata di un anno finalizzato alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla raccolta di fondi destinati ai programmi dell’organizzazione. Alla firma dell’accordo erano presenti il presidente dell’UNICEF Italia, Nicola Graziano, e il governatore del Distretto 2080 Rotary International, Bartolomeo Bove. A diffondere la notizia una comunicazione dell’UNICEF Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF e Rotary 2080 insieme per i diritti dell’infanzia

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