Unicef-Giffoni Film Festival iniziative per promuovere i diritti dell’infanzia | accordo di collaborazione

Oggi a Roma si è tenuto un incontro tra il direttore generale del Giffoni Film Festival e il presidente di Unicef, durante il quale è stato firmato un accordo di collaborazione. L’intesa prevede lo sviluppo di iniziative congiunte volte a promuovere i diritti dell’infanzia attraverso eventi e progetti dedicati, coinvolgendo anche i giovani e le scuole. La firma si inserisce nel programma di attività congiunte tra le due organizzazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati ai diritti dei minori.

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