Un dipendente assente per cure salvavita ha vinto una causa contro l’Asl. La sentenza si basa su consulenze medico-legali che attestano l’impossibilità di lavorare durante il periodo di assenza. La corte ha riconosciuto il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento e ha condannato l’ente a risarcire le spese legali. La decisione si riferisce a un periodo di assenza prolungata per motivi di salute.

Cortona (Arezzo), 17 luglio 2026 – “Prendiamo atto con soddisfazione che la sentenza, sulla scorta delle risultanze medico legali della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizi, ha riconosciuto la natura salvavita dei trattamenti a cui il paziente si è sottoposto, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche sul piano del trattamento retributivo, che non doveva essere ridotto”. Sono le parole con cui l’avvocato Gabriele Zampagni commenta la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha dato ragione al suo assistito, un assistente amministrativo cortonese di 56 anni, e ha condannato l’Azienda Usl Toscana Sud Est a restituirgli l’intero stipendio che gli era stato tagliato in busta paga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dipendente assente per cure salvavita, l’Asl perde la causa

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Disabile assente dal lavoro per cure salvavita, l'Asl gli taglia lo stipendio:condannata dal giudice

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