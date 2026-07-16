Si assenta dal lavoro per cure salvavita Asl taglia stipendio a dipendente con disabilità | condannata a risarcirlo

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tribunale ha condannato l’Azienda Usl Toscana Sud Est a risarcire un dipendente con disabilità, che aveva subito una riduzione dello stipendio dopo aver preso assenza per cure salvavita. Il 57enne aveva lasciato il lavoro per motivi sanitari e, al suo ritorno, si era visto decurtare la retribuzione. La sentenza stabilisce che l’azienda deve restituire la paga piena.

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Il Tribunale di Arezzo ha condannato l'Azienda Usl Toscana Sud Est a restituire la retribuzione piena a un dipendente con disabilità. Il 57enne si era visto tagliare lo stipendio dopo essersi assentato dal lavoro per sottoporsi a cure salvavita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Disabile assente dal lavoro per cure salvavita, l'Asl gli taglia lo stipendio:condannata dal giudice

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