Si assenta dal lavoro per cure salvavita Asl taglia stipendio a dipendente con disabilità | condannata a risarcirlo

Notizia in breve

Un tribunale ha condannato l’Azienda Usl Toscana Sud Est a risarcire un dipendente con disabilità, che aveva subito una riduzione dello stipendio dopo aver preso assenza per cure salvavita. Il 57enne aveva lasciato il lavoro per motivi sanitari e, al suo ritorno, si era visto decurtare la retribuzione. La sentenza stabilisce che l’azienda deve restituire la paga piena.