Un dipendente disabile ha visto il suo stipendio ridursi nonostante assenze per cure salvavita. La Asl aveva deciso di tagliare la retribuzione, ma il giudice ha respinto il ricorso, stabilendo che le assenze erano legate a trattamenti medici essenziali e non potevano essere considerate come assenze ingiustificate. La decisione si basa sul fatto che le cure salvavita sono un motivo legittimo per l’assenza dal lavoro.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Le assenze dal lavor o erano dovute a cure salvavita e, per questo, lo stipendio non poteva essere ridotto. È quanto ha stabilito il Tribunale di Arezzo, che ha condannato l'Azienda Usl Toscana Sud Est a riconoscere integralmente la retribuzione a un proprio dipendente, un assistente amministrativo di 57 anni, tetraplegico, residente a Cortona ( Arezzo), al quale erano state applicate consistenti decurtazioni in busta paga. La notizia è riportata oggi dal "Corriere di Arezzo". La sentenza, firmata dal giudice del lavoro Giorgio Rispoli, accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, assistito dall'avvocato Gabriele Zampagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assenze per cure salvavita, la Asl taglia lo stipendio al dipendente disabile: il giudice le dà torto

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