Ritiro SSC Napoli | annunci in conferenza e mostra di 16 prestigiosi trofei esposti!

Durante una conferenza sono stati annunciati il ritiro ufficiale della SSC Napoli e l’esposizione di 16 trofei storici. La società ha comunicato che l’evento si terrà nel mese di giugno, con una mostra aperta al pubblico. Contestualmente, è stato confermato il programma dei ritiri pre-stagionali, che includeranno anche celebrazioni per il centenario del club, previste per il 4 giugno 2026. La manifestazione si svolgerà con il coinvolgimento di tifosi e media.

Ritiri Pre-Stagionali del Napoli: Festeggiamenti per il Centenario a cura di Silvia De Martino – Giovedì 4 Giugno 2026 alle 15:11 Un’Eccitante Pre-Stagione per il Napoli. Il Napoli è pronto a vivere un’estate indimenticabile durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Questi eventi, storicamente molto attesi da tifosi e appassionati, risultano ancora più significativi nell’anno del centenario della SSC Napoli. Il club partenopeo ha programmato questi ritiri dal 17 al 27 luglio in Val di Sole, a Dimaro, e dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo. Nell’ambito di questi ritiri, il Napoli ha in serbo numerose sorprese per i propri tifosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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