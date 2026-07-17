Dieci medaglie dei Golden Players ai FIBA Master Open 2026 di Corinto
Ai FIBA Master Open 2026 di Corinto, i Golden Players Italia hanno conquistato dieci medaglie. La squadra, sotto l’egida della FIP, ha ottenuto il risultato durante la competizione internazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose nazionali, con i Golden Players che hanno conquistato premi in varie categorie. La squadra ha portato a casa dieci medaglie, segnando un record storico. La manifestazione si è conclusa con la premiazione ufficiale dei vincitori.
Storico traguardo ai FIBA MAster Open 2026 di Corinto per i Golden Players Italia sotto l’egida di FIP come rappresentativa italiana. Le tredici nazionali italiane del Golden Players chiudono con ben 10 medaglie, un trionfo che premia la lungimiranza del Presidente Virgilio Marino e di un’organizzazione perfetta al fianco di Sportface Il primo, storico FIBA Masters Open 2026 si chiude con un risultato che va ben oltre la più rosea delle aspettative per i colori azzurri. La spedizione di Golden Players Italia torna dalla Grecia dopo aver letteralmente dominato la scena internazionale, mettendo la firma su un’impresa senza precedenti nel panorama del basket veterani. 🔗 Leggi su Sportface.it
Golden Players Italia nella storia: 10 medaglie al primo FIBA Masters Open | Intervista a Marino
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