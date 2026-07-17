dieci medaglie dei golden players ai fiba master open 2026 di corinto

Notizia in breve

Ai FIBA Master Open 2026 di Corinto, i Golden Players Italia hanno conquistato dieci medaglie. La squadra, sotto l’egida della FIP, ha ottenuto il risultato durante la competizione internazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose nazionali, con i Golden Players che hanno conquistato premi in varie categorie. La squadra ha portato a casa dieci medaglie, segnando un record storico. La manifestazione si è conclusa con la premiazione ufficiale dei vincitori.