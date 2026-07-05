Un laboratorio dedicato alla longevità si concentra sull’attività dei Golden Players, un gruppo di giocatori di basket over 50. Si stanno svolgendo studi sulla relazione tra esercizio fisico e invecchiamento, inclusi test epigenetici per analizzare i cambiamenti biologici legati all’attività fisica. L’obiettivo è comprendere come il mantenimento di uno stile di vita attivo possa influenzare la salute e la durata della vita. La partecipazione a eventi internazionali, come le sfide di basket a Corinto, fa parte di questa iniziativa.

Dalle sfide mondiali di Corinto 2026 allo studio epigenetico sulla longevità attiva: come il basket dei Master ridefinisce i limiti dell’invecchiamento biologico. “Questo non è un basket per giovani”, volendo parafrasare un titolo di un film di qualche anno fa. Il basket può essere giocato, e soprattutto letto, come un indice concreto di healthspan, l’aspettativa di vita in salute. Una dimostrazione pratica di invecchiamento attivo in cui la prestazione fisica si intreccia alla salute cardiovascolare e al mantenimento delle capacità neuromotorie nel tempo. In Italia questo fenomeno ha un nome: Golden Players. Una realtà in crescita che oggi coinvolge oltre 500 atlete e atleti (dai 40 agli over 70) provenienti da ogni regione, uniti dal rifiuto di appendere le scarpette al chiodo dopo la fine delle tradizionali carriere agonistiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Canestri Senza Età. Il laboratorio della longevità dei Golden Players

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