Canestri Senza Età Il laboratorio della longevità dei Golden Players
Un laboratorio dedicato alla longevità si concentra sull’attività dei Golden Players, un gruppo di giocatori di basket over 50. Si stanno svolgendo studi sulla relazione tra esercizio fisico e invecchiamento, inclusi test epigenetici per analizzare i cambiamenti biologici legati all’attività fisica. L’obiettivo è comprendere come il mantenimento di uno stile di vita attivo possa influenzare la salute e la durata della vita. La partecipazione a eventi internazionali, come le sfide di basket a Corinto, fa parte di questa iniziativa.
Dalle sfide mondiali di Corinto 2026 allo studio epigenetico sulla longevità attiva: come il basket dei Master ridefinisce i limiti dell’invecchiamento biologico. “Questo non è un basket per giovani”, volendo parafrasare un titolo di un film di qualche anno fa. Il basket può essere giocato, e soprattutto letto, come un indice concreto di healthspan, l’aspettativa di vita in salute. Una dimostrazione pratica di invecchiamento attivo in cui la prestazione fisica si intreccia alla salute cardiovascolare e al mantenimento delle capacità neuromotorie nel tempo. In Italia questo fenomeno ha un nome: Golden Players. Una realtà in crescita che oggi coinvolge oltre 500 atlete e atleti (dai 40 agli over 70) provenienti da ogni regione, uniti dal rifiuto di appendere le scarpette al chiodo dopo la fine delle tradizionali carriere agonistiche. 🔗 Leggi su Sportface.it
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