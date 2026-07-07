Nuoto | Sport Village Banca di Pesaro Master ai vertici pioggia di medaglie

La stagione agonistica master 2025-2026 si è conclusa con un risultato di rilievo per Sport Village Banca di Pesaro, che ha ottenuto il 50° posto su 450 società italiane nella classifica nazionale. La società, composta da meno di 30 atleti, ha conquistato numerose medaglie durante le competizioni, consolidando la sua posizione ai vertici nel panorama del nuoto master.

Si chiude con un bilancio straordinario la stagione agonistica master 2025-2026 per Sport Village Banca di Pesaro, che conquista un prestigioso 50° posto su 450 società italiane nella classifica nazionale riservata alle realtà con non più di 30 atleti a punteggio. Ai Campionati Italiani Master di Riccione, Giulia Brenda ha conquistato due argenti nei 400 e 1500 stile libero, mentre Francesca Giorgioni si è laureata vicecampionessa italiana nei 100 farfalla. All’azienda agraria De Leyva sono stati celebrati Paolo Vedovi e Giovanna Bruni (foto). Paolo Vedovi, categoria M70, ha letteralmente dominato la sua fascia d’età con 8 medaglie d’oro, impreziosendo il suo palmares con due titoli regionali conquistati nei 1500 e 400 stile libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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