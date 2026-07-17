2026-07-17 21:32:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Didier Deschamps ha tenuto un commosso discorso di addio alla vigilia della sua ultima partita come allenatore della Francia, dichiarando che la nazionale è “la cosa più bella che mi sia capitata” mentre si prepara a guidare i Bleus contro l’Inghilterra nello spareggio per il terzo posto di domani all’Hard Rock Stadium di Miami. Deschamps sarà in panchina per l’ultima volta sabato, calando il sipario su un mandato di 14 anni che ha prodotto un trionfo in Coppa del Mondo nel 2018 e un secondo posto nel 2022. “Sento la mia responsabilità riguardo alla partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Deschamps pronto per il ‘sipario finale’ mentre la Francia affronta l’Inghilterra nello spareggio per il terzo posto della Coppa del Mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brasile-Norvegia: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre Haaland affronta Gabriel nello scontro della Coppa del Mondo dei pesi massimiStasera il Brasile affronta la Norvegia nella partita valida per l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo.

Francia – Spagna 0-2: resoconto, risultato e gol per il primo posto della Roja nella finale della Coppa del MondoLa Spagna ha battuto la Francia 2-0 a Dallas, qualificandosi per la finale della Coppa del Mondo 2026.

Temi più discussi: Abbiamo preso una lezione di calcio, Mi sento ingannato: la disperazione della Francia dopo la sconfitta ai Mondiali (e la ricerca di un colpevole); Le 5 verità di Francia-Spagna 0-2: Roja galattica e costruita nel tempo, Deschamps colpevole; Francia, Deschamps al capolinea? L'attacco all'arbitro dopo semifinale Mondiali. Ipotesi Zidane per i Bleus; Mondiali, le formazioni ufficiali di Francia-Marocco: Doué dal 1.

Kylian Mbappe ‘100%’ in forma per la semifinale di Coppa del Mondo, dice il ct della Francia Didier Deschamps reddit

Francia, l'annuncio di Deschamps: Domani cala il sipario. Zidane sarà il nuovo ctOra anche il diretto interessato ha annunciato la separazione: alla vigilia della finale per il terzo/quarto posto della Coppa del Mondo il commissario tecnico francese, Didier Deschamps, ha confermat ... msn.com

Si chiude l’era di Deschamps c.t. della Francia, il sostituto è stato già sceltoDidier Deschamps non sarà più il c.t. della Francia. Il sostituto è già pronto. E' un'altra leggenda del calcio transalpino ... calciomercato.it