Deschamps pronto per il ‘sipario finale’ mentre la Francia affronta l’Inghilterra nello spareggio per il terzo posto della Coppa del Mondo
Didier Deschamps si prepara a lasciare la guida della nazionale francese, che questa sera affronta l’Inghilterra nello spareggio per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026. L’allenatore ha parlato in modo emozionato prima della partita, mentre i giocatori scendevano in campo. La sfida si gioca in un stadio pieno, con le due squadre pronte a dare il massimo.
2026-07-17 21:32:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Didier Deschamps ha tenuto un commosso discorso di addio alla vigilia della sua ultima partita come allenatore della Francia, dichiarando che la nazionale è “la cosa più bella che mi sia capitata” mentre si prepara a guidare i Bleus contro l’Inghilterra nello spareggio per il terzo posto di domani all’Hard Rock Stadium di Miami. Deschamps sarà in panchina per l’ultima volta sabato, calando il sipario su un mandato di 14 anni che ha prodotto un trionfo in Coppa del Mondo nel 2018 e un secondo posto nel 2022. “Sento la mia responsabilità riguardo alla partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie e thread social correlati
Brasile-Norvegia: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre Haaland affronta Gabriel nello scontro della Coppa del Mondo dei pesi massimiStasera il Brasile affronta la Norvegia nella partita valida per l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo.
Francia – Spagna 0-2: resoconto, risultato e gol per il primo posto della Roja nella finale della Coppa del MondoLa Spagna ha battuto la Francia 2-0 a Dallas, qualificandosi per la finale della Coppa del Mondo 2026.
Temi più discussi: Abbiamo preso una lezione di calcio, Mi sento ingannato: la disperazione della Francia dopo la sconfitta ai Mondiali (e la ricerca di un colpevole); Le 5 verità di Francia-Spagna 0-2: Roja galattica e costruita nel tempo, Deschamps colpevole; Francia, Deschamps al capolinea? L'attacco all'arbitro dopo semifinale Mondiali. Ipotesi Zidane per i Bleus; Mondiali, le formazioni ufficiali di Francia-Marocco: Doué dal 1.
Kylian Mbappe ‘100%’ in forma per la semifinale di Coppa del Mondo, dice il ct della Francia Didier Deschamps reddit
Vi faccio una domanda: secondo voi questo arbitro aveva davvero il livello per dirigere una semifinale di Coppa del Mondo? La risposta la lascio a voi. Detto questo, è giusto chiarire che non abbiamo perso per colpa dell'arbitraggio. La verità è che la partita n facebook
Francia, l'annuncio di Deschamps: Domani cala il sipario. Zidane sarà il nuovo ctOra anche il diretto interessato ha annunciato la separazione: alla vigilia della finale per il terzo/quarto posto della Coppa del Mondo il commissario tecnico francese, Didier Deschamps, ha confermat ... msn.com
Si chiude l’era di Deschamps c.t. della Francia, il sostituto è stato già sceltoDidier Deschamps non sarà più il c.t. della Francia. Il sostituto è già pronto. E' un'altra leggenda del calcio transalpino ... calciomercato.it