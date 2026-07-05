Brasile-Norvegia | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre Haaland affronta Gabriel nello scontro della Coppa del Mondo dei pesi massimi

Stasera il Brasile affronta la Norvegia nella partita valida per l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Durante l’incontro, Haaland si scontrerà con Gabriel, in un match che coinvolge anche i pesi massimi. Sono previsti commenti, aggiornamenti, gol e statistiche in tempo reale.

2026-07-05 21:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: Stasera il Brasile affronterà la Norvegia con in palio un posto ai quarti di finale della Coppa del Mondo. I cinque volte vincitori sembrano ancora relativamente nella media rispetto ad alcune delle brillanti squadre brasiliane del passato, ma continuano a progredire. L’ultima volta hanno battuto una pericolosa squadra giapponese, ma ora si scontreranno con una squadra norvegese guidata da Erling Haaland. La partita vedrà l’attaccante del Manchester City Haaland continuare la sua battaglia con il difensore centrale dell’Arsenal Gabriel. Dove guardare Brasile-Norvegia: TV e streaming online. Brasile-Norvegia inizierà domenica sera alle 21:00, ora del Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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BRAZIL vs NORWEGIA! HAALAND & ØDEGAARD SIAP HANCURKAN MIMPI JUARA SELECAO, TERULANG TRAGEDI 1998

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