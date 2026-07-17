Il sindaco e la presidente del consiglio comunale hanno visitato il cantiere della nuova Galleria San Donato, parte dell’ampliamento dell’autostrada tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Durante il sopralluogo, hanno osservato le barriere contro i rumori previste all’interno della galleria. I due hanno indossato casco di protezione e giubbotto catarifrangente. La visita si è concentrata sulla fase di avanzamento dei lavori.

Col caschetto di protezione e il giubbotto catarifrangente, il sindaco Giacomo Certosi e la presidente del consiglio comunale Grazia Di Dio hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere della nuova Galleria San Donato, nell’ambito del progetto di ampliamento dell’autostrada tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. Sono scesi sotto la collina, nella parte che si trova nel territorio comunale rignanese, tra gli operai al lavoro per realizzare la nuova area dell’A1. Il cantiere è a pieno regime e fa parte della seconda fase dei lavori, con altri 12,5 chilometri di terza corsia, la costruzione della nuova galleria e la realizzazione dei due nuovi viadotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dentro la nuova galleria dell’A1: "Previste barriere contro i rumori"

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