Incendio nella galleria dell' autostrada A1 | intervento dei vigili del fuoco a Santa Lucia
Alle 14:35, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A1, nella galleria Santa Lucia in direzione sud, per un incendio che ha coinvolto un furgone. Sul posto sono arrivati i pompieri di Firenze, con personale dei distaccamenti di Barberino di Mugello e Calenzano, oltre alla sede centrale. La situazione ha richiesto l’intervento immediato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.
I vigili del fuoco del comando di Firenze, con personale dei distaccamenti di Barberino di Mugello e Calenzano e dalla sede centrale, stanno intervenendo dalle ore 14:35 sul tratto autostradale A1, all’interno della galleria Santa Lucia, in direzione sud, per l’incendio di un furgone.Sul posto è.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie correlate
Incendio in deposito agricolo a Santa Lucia di Serino: tempestivo intervento dei Vigili del FuocoNel tardo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in Via Corte Marine, nel comune di Santa Lucia di Serino,...
Autostrada del Sole, incendio esteso ed intervento dei vigili del fuoco: in arrivo personale straordinarioUn incendio piuttosto esteso si è sviluppato nel corso del pomeriggio di martedì 24 marzo, all’altezza del km 437 dell’autostrada del Sole.
Approfondimenti e contenuti
Si parla di: Autostrada A1, incidente in galleria tra camion e furgone; Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Pecoraro: Situazione sotto controllo.
Incendio in galleria sulla A1: intervento dei vigili del fuoco a Santa LuciaI vigili del fuoco del comando di Firenze, con personale dei distaccamenti di Barberino di Mugello e Calenzano e dalla sede centrale, stanno intervenendo dalle ore 14:35 sul tratto autostradale A1, ... firenzetoday.it