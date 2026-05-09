Incendio nella galleria dell' autostrada A1 | intervento dei vigili del fuoco a Santa Lucia

Alle 14:35, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A1, nella galleria Santa Lucia in direzione sud, per un incendio che ha coinvolto un furgone. Sul posto sono arrivati i pompieri di Firenze, con personale dei distaccamenti di Barberino di Mugello e Calenzano, oltre alla sede centrale. La situazione ha richiesto l’intervento immediato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui