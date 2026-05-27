Cantiere Pigneto i residenti contro i lavori per la nuova stazione | Rumori di notte e strade sporche

Notizia in breve

I residenti della zona di Circonvallazione Casilina hanno avviato una petizione per chiedere maggior controllo sui lavori per la nuova stazione Pigneto. Tra i disagi segnalati ci sono rumori notturni e strade sporche, che si sono intensificati durante le fasi di costruzione. La petizione, promossa dal comitato di quartiere Pigneto-Prenestino, evidenzia la preoccupazione dei residenti riguardo all’impatto dei lavori sulla qualità della vita nella zona.