Cantiere Pigneto i residenti contro i lavori per la nuova stazione | Rumori di notte e strade sporche

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I residenti della zona di Circonvallazione Casilina hanno avviato una petizione per chiedere maggior controllo sui lavori per la nuova stazione Pigneto. Tra i disagi segnalati ci sono rumori notturni e strade sporche, che si sono intensificati durante le fasi di costruzione. La petizione, promossa dal comitato di quartiere Pigneto-Prenestino, evidenzia la preoccupazione dei residenti riguardo all’impatto dei lavori sulla qualità della vita nella zona.

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“Sì alla stazione Pigneto, no a un cantiere senza controllo”: è il messaggio lanciato da alcuni residenti della zona di Circonvallazione Casilina in una petizione rilanciata dal comitato di quartiere Pigneto-Prenestino per denunciare i disagi legati ai lavori per la nuova fermata ferroviaria. E. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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