Le Denominazioni Comunali rappresentano un modo per identificare e valorizzare i prodotti tipici di un territorio, non come marchi ma come simboli di identità locale. Tra esempi citati ci sono piatti tradizionali come la costoletta alla milanese, gli spaghetti all’amatriciana, la pitta di Catanzaro e il pane del Reno. Questi alimenti sono associati alle rispettive città e sono considerati parte della loro identità culturale.

di Michele Mezzanzanica "Le Denominazioni Comunali non sono un marchio, sono la ’carta d’identità’ di un Comune. La costoletta alla milanese, gli spaghetti all’amatriciana, la Pitta di Catanzaro e il pane del Reno: piatti che raccontano e identificano le città". Da questo presupposto nasce Andeco, l’Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali, presieduta da Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale che alle De.Co. ha dedicato due libri e 25 anni di lavoro. "Come aveva sottolineato Gino Veronelli, se solo il Sindaco può autorizzare dove sono nato, con la sua firma sulla carta d’identità, allo stesso modo i produttori certificano l’origine di un prodotto mettendoci la loro firma". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Denominazioni Comunali: "Più valore alla territorialità per le nostre eccellenze"

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