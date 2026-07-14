Durante una conferenza stampa, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni e ex dirigente della Federcanoa, ha parlato dell'importanza dell’italianità nel calcio. Ha sottolineato come il commissario tecnico della Nazionale valorizzi le eccellenze sportive italiane. La discussione si è concentrata sul ruolo del tecnico nel rappresentare e promuovere le caratteristiche distintive dello sport italiano. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o sulle tempistiche relative alla selezione del nuovo allenatore.

Luciano Buonfiglio sulla Nazionale: Importanza dell’Italianità. ROMA (ITALPRESS) – Durante una recente conferenza stampa, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni e già leader della Federcanoa, ha affrontato il tema del futuro commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Sottolineando l’importanza dell’italianità, ha dichiarato: “Sono sempre per l’italianità. Lo dico da presidente federale: avevamo sbagliato diverse volte nel prendere stranieri, perché prima di tutto bisogna assimilare la mentalità italiana.” Questo approccio, secondo Buonfiglio, è fondamentale per il processo di adattamento, che risulta essere più complesso quando si punta su allenatori non nazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rispetto l’italianità: il Ct della Nazionale valorizza le nostre eccellenze sportive.

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