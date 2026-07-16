Le nostre eccellenze valgono 137 milioni | 35 prodotti certificati e crescita del +4%

Le eccellenze agricole marchigiane valgono 137 milioni di euro, con 35 prodotti certificati e una crescita del 4%. Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente regionale e assessore all’Agricoltura, insieme ai rappresentanti delle principali filiere certificate, tra cui vini, Casciotta d’Urbino, Maccheroncini di Campofilone, Prosciutto di Carpegna, Oliva Ascolana e Ciauscolo.

Al confronto avevano preso parte il vicepresidente regionale e assessore all’Agricoltura Enrico Rossi e i rappresentanti delle principali filiere certificate marchigiane: vini, Casciotta d’Urbino, Maccheroncini di Campofilone (nella foto), Prosciutto di Carpegna, Oliva Ascolana, Ciauscolo e altre denominazioni. "Le Marche hanno produzioni diverse, spesso di piccola dimensione: proprio per questo devono imparare a parlare con una voce più corale, capace di intercettare mercati attenti alla qualità. Come Regione intendiamo accompagnare questo percorso attraverso gli strumenti del Csr, sostenendo progetti di filiera, innovazione e una promozione più organica", aveva detto il vicepresidente Rossi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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