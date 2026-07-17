Arezzo, 17 luglio 2026 – È una campagna d’opinione storica quella di DEMOS sul ripristino delle Fontane delle Chimere ai giardini Porcinai d avanti alla restaurata bella piazza della Stazione di Arezzo. Numerosi gli interventi dell’Osservatorio dei cattolici democratici aretini sul degrado delle fontane che per decenni hanno rinfrescato e ammaliato generazioni di cittadini della Città del Vasari. Interventi sulle agenzie, organi di stampa, nei circoli culturali e sociali. Le fontane dei Porcinai da anni sono “cassonetti a cielo aperto “, dell’acqua zampillante, nella magnifica scenografia di un tempo, neanche una goccia! DEMOS da lustri promuove la bella idea di Arezzo Capitale Italiana della Cultura, tutta legata al brand dei Grandi di Arezzo, alla Città d’Arte, Arezzo “ Capitale” della Toscana Orientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demos sul ripristino delle Fontane delle Chimere ai giardini del Porcinai

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