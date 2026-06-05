Chiudono le isole ecologiche interrate in centro via ai lavori | i tempi per il ripristino delle piazze

Da ravennatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le isole ecologiche interrate nel cuore della città sono state chiuse, e sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Le operazioni puntano a migliorare l’aspetto delle piazze e ridurre il degrado. Le attività sono condotte da un’azienda di gestione dei rifiuti in collaborazione con l’amministrazione comunale. I lavori prevedono tempi di ripristino ancora da definire, con l’obiettivo di riaprire le aree al pubblico al termine delle operazioni.

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Una dismissione per rinnovare il look delle due piazze e diminuire il degrado in centro. Proseguono i lavori per il rinnovamento dei servizi ambientali nel centro storico portati avanti da Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ravenna. Da lunedì 8 giugno chiudono le isole. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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