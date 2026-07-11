Fontane ferme ai Giardini Porcinai | la Chimera aspetta il permesso di bere
Le fontane con la Chimera ai Giardini Porcinai di Arezzo sono ferme da anni, non danneggiate ma non in funzione. La loro inattività deriva da motivi culturali, amministrativi e forse anche spirituali, senza indicazioni di danni o problemi tecnici.
Ai Giardini Porcinai di Arezzo le fontane con la Chimera sono ferme da anni. Non rotte, sia chiaro: ferme per motivi culturali, amministrativi e probabilmente anche spirituali. L’acqua vorrebbe uscire, ma prima deve compilare il modulo, allegare la relazione tecnica e attendere il parere della Soprintendenza. A spiegare la situazione è stato l’assessore Gianfrancesco Gamurrini, che con un video pubblicato sui social si è presentato davanti alle due fontane storiche per rispondere alla domanda che ogni aretino si pone passando da quelle parti: «Ma queste fontane, oltre a raccogliere foglie e perplessità, prima o poi torneranno a fare le fontane?». 🔗 Leggi su Lortica.it
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