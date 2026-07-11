Le fontane con la Chimera ai Giardini Porcinai di Arezzo sono ferme da anni, non danneggiate ma non in funzione. La loro inattività deriva da motivi culturali, amministrativi e forse anche spirituali, senza indicazioni di danni o problemi tecnici.

Ai Giardini Porcinai di Arezzo le fontane con la Chimera sono ferme da anni. Non rotte, sia chiaro: ferme per motivi culturali, amministrativi e probabilmente anche spirituali. L’acqua vorrebbe uscire, ma prima deve compilare il modulo, allegare la relazione tecnica e attendere il parere della Soprintendenza. A spiegare la situazione è stato l’assessore Gianfrancesco Gamurrini, che con un video pubblicato sui social si è presentato davanti alle due fontane storiche per rispondere alla domanda che ogni aretino si pone passando da quelle parti: «Ma queste fontane, oltre a raccogliere foglie e perplessità, prima o poi torneranno a fare le fontane?». 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Fontane ferme ai Giardini Porcinai: la Chimera aspetta il permesso di bere

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