ModenaBalla quattro serate di musica e ballo in piazza XX Settembre
La piazza si trasforma in una grande pista da ballo a cielo aperto con "ModenaBalla", la nuova rassegna estiva promossa da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, che animerà le serate dei martedì di giugno – 9, 16, 23 e 30 giugno – a partire dalle ore 21.00 in Piazza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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