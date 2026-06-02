Cena ballo e anche un misterioso delitto
Domani alle 20, nel palasport di via Lago di Varano, si terrà una serata intitolata “L’ultimo ballo”. La manifestazione prevede una cena, un ballo in stile swing e un elemento di mistero legato a un delitto immaginario. L’evento coinvolgerà diverse generazioni, con un focus sulla musica e la danza degli anni passati. La serata si svolgerà all’interno di un impianto sportivo allestito per l’occasione.
’L’ultimo ballo’: uno scontro generazionale a ritmo di swing. E’ questo quanto accadrà domani alle 20 nel palasport in via Lago di Varano in una serata fra ballo, cena e mistero. Una sfida, anche. Da una parte la vecchia guardia, l’eleganza impeccabile dei padri che custodiscono la tradizione; dall’altra l’energia ribelle dei figli, pronti a stravolgere ogni passo per prendersi il futuro. Due generazioni diverse, unite dallo stesso amore viscerale per lo Swing, ma divise da un modo opposto di intenderlo. fino a uno scontro inevitabile che trasformerà la festa in una scena del crimine. Ogni tavolo della cena diventerà così una squadra di detective. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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