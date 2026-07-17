Dedem ha aperto la prima cabina fototessera in Grecia, situata ad Atene. L'azienda italiana, specializzata in servizi di identificazione automatica, gestisce il più grande network di cabine fototessera nel paese. La società ha annunciato piani di espansione nelle principali città elleniche. La sede centrale si trova ad Ariccia, vicino Roma.

Dedem, azienda leader italiana (la sede è ad Ariccia, in provincia di Roma) nei servizi di identificazione automatica e nella gestione del più grande network nazionale di cabine fototessera, compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita internazionale, inaugurando ad Atene la prima cabina fototessera mai installata in Grecia. L’installazione, realizzata tramite la controllata Dedem Hellas all’interno del centro commerciale Sklavenitis, uno dei principali della capitale ellenica, segna - spiega una nota dell’azienda - l’ingresso di Dedem in un mercato finora privo di questo servizio e rappresenta il primo tassello di un più ampio piano di sviluppo nel Paese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dedem inaugura la prima cabina fototessera in Grecia e pianifica espansione nelle principali città elleniche

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