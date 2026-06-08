Bentivoglio inaugura la cassa di espansione del Canale Marsiglia

Da bolognatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cassa di espansione del Canale Marsiglia, progettata per proteggere l’abitato di Bentivoglio, il suo ospedale e l’Hospice, è stata inaugurata. Si tratta di un bacino idraulico che può contenere acqua in eccesso per prevenire allagamenti. L’opera è stata completata e aperta al pubblico, offrendo una barriera contro le piene del canale. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sui tempi di realizzazione.

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La cassa di espansione del Canale Marsiglia, un bacino idraulico progettato per proteggere l'abitato di Bentivoglio, il suo ospedale e l'Hospice dai rischi di allagamento, è pronta. I lavori sono terminati e l'opera verrà inaugurata mercoledì 10 giugno alle ore 10 nel piazzale in prossimità del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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