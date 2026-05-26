La Roma pianifica il colpo Mason Greenwood | a inizio giugno la prima mossa ufficiale per l’inglese
La Roma ha scelto Mason Greenwood come obiettivo principale per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. Nei prossimi giorni è prevista una prima mossa ufficiale per avviare le trattative. La società sta pianificando i passaggi necessari per portare l’attaccante inglese in squadra. La decisione arriva in vista del mercato estivo e si riferisce a un interesse concreto per il giocatore.
La Roma ha individuato in Mason Greenwood uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione e si prepara a muovere i primi passi formali nei prossimi giorni. Secondo quanto svelato dal giornalista sportivo Yagiz Sabuncuoglu, la dirigenza giallorossa ha fissato la data del primo giugno come momento X per presentare una proposta ufficiale al Marsiglia, club proprietario del cartellino del calciatore. La società capitolina ha preferito attendere la conclusione ufficiale della transizione mensile prima di avviare i dialoghi formali, studiando nel dettaglio la strategia economica per convincere la società francese a cedere uno dei suoi pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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