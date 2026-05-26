La Roma pianifica il colpo Mason Greenwood | a inizio giugno la prima mossa ufficiale per l’inglese

Notizia in breve

La Roma ha scelto Mason Greenwood come obiettivo principale per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. Nei prossimi giorni è prevista una prima mossa ufficiale per avviare le trattative. La società sta pianificando i passaggi necessari per portare l’attaccante inglese in squadra. La decisione arriva in vista del mercato estivo e si riferisce a un interesse concreto per il giocatore.