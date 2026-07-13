Terre d’Arezzo Music Festival tre grandi appuntamenti a San Giovanni Valdarno tra tango cinema e musica d’autore

Tre eventi di grande richiamo si svolgono a San Giovanni Valdarno tra piazza Masaccio, piazza Cesare Battisti e il Convento di Montecarlo. La giornata vede spettacoli di tango, proiezioni cinematografiche e concerti di musica d’autore, tutti inseriti nel cartellone della ventunesima edizione del Terre d’Arezzo Music Festival. La manifestazione si tiene il 13 luglio 2026, coinvolgendo diverse location del centro storico.

Arezzo, 13 luglio 2026 – . Piazza Masaccio, piazza Cesare Battisti e il Convento di Montecarlo ospitano tre eventi di prestigio della ventunesima edizione del festival che anima l’estate culturale della provincia San Giovanni Valdarno si conferma protagonista del Terre d’Arezzo Music Festival, la rassegna che da ventuno anni porta nei luoghi più suggestivi della provincia concerti ed eventi culturali di alto profilo. L’edizione 2026 del festival, organizzata dall’associazione Opera Viwa con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, farà tappa nella città del Marzocco con tre appuntamenti che attraversano generi e linguaggi diversi, dal tango argentino al cinema, fino alla grande musica da camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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