Scontro in tv tra Paolo Mieli e Marco Travaglio sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. A Otto e Mezzo va in scena un vivace botta e risposta tra i due giornalisti quando Mieli dice che il direttore de Il Fatto Quotidiano dovrebbe prendere atto della chiusura del caso, perché “andare avanti per partito preso non è un buon modo”. “Ma neanche per sogno, vorrei vedere te“, replica Travaglio. Grazia a Nicole Minetti, i dubbi di Paolo Mieli Il caso della grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti è stato al centro della puntata del 4 giugno di Otto e Mezzo su La7. Ospiti di Lilli Gruber Paolo Mieli, Italo Bocchino e Marco Travaglio, che con Il Fatto Quotidiano si è occupato per primo della vicenda, portando alla richiesta di chiarimenti del Quirinale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia Nicole Minetti, scontro tra Paolo Mieli e Marco Travaglio: "Prendine atto", "Vorrei vedere te"

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Caso Minetti. Gruber: «Si deve dimettere Nordio» Travaglio: «Dovrebbe già essere ai giardinetti»

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Temi più discussi: Caso Nicole Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia; La procura di Milano non ha trovato anomalie nella grazia a Nicole Minetti; La Procura generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti; Minetti, la Procura di Milano conferma il parere. Nessuna rogatoria sulla testimone.

Dopo che la Procura Generale di Milano ha stabilito che i fatti riportati dalle notizie di stampa non corrispondono al vero, gli avvocati di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani hanno annunciato iniziative legali per ottenere un risarcimento danni da Il x.com

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