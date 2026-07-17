Ddl sicurezza Meloni | Chi delinque non può chiedere un risarcimento per i danni subiti

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel nuovo disegno di legge sulla sicurezza, le persone che commettono specifici reati non potranno più ricevere risarcimenti per i danni causati. La premier ha affermato che chi delinque non può chiedere un risarcimento. La normativa prevede che, in presenza di certi reati, l’indennizzo venga escluso. La proposta introduce modifiche alle norme sui risarcimenti, limitando la possibilità di ottenere indennizzi in alcune situazioni legate a comportamenti illeciti.

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Nel nuovo Ddl Sicurezza arriva la stretta sui risarcimenti: escluso l’indennizzo per chi subisce danni mentre commette determinati reati. La premier: “Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene” La presidente del ConsiglioGiorgia Melonirivendica una delle principali novità contenute nell’ultimo Disegno di legge Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, intervenendo sui social. “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”, ha scritto la premier, spiegando che la nuova norma introduce quello che definisce “un principio di puro buon senso”. Secondo Meloni, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non deve poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della persona che si è difesa, né tale diritto potrà essere esercitato dai familiari del responsabile del reato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Meloni: «Chi delinque non potrà più chiedere i danni» | DDL Sicurezza

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