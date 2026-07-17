Nel nuovo Ddl Sicurezza arriva la stretta sui risarcimenti: escluso l’indennizzo per chi subisce danni mentre commette determinati reati. La premier: “Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene” La presidente del ConsiglioGiorgia Melonirivendica una delle principali novità contenute nell’ultimo Disegno di legge Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, intervenendo sui social. “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”, ha scritto la premier, spiegando che la nuova norma introduce quello che definisce “un principio di puro buon senso”. Secondo Meloni, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non deve poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della persona che si è difesa, né tale diritto potrà essere esercitato dai familiari del responsabile del reato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ddl sicurezza, Meloni: “Chi delinque non può chiedere un risarcimento per i danni subiti”

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Meloni: «Chi delinque non potrà più chiedere i danni» | DDL Sicurezza

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Meloni, chi subisce danni mentre commette un reato non potrà chiedere un risarcimento: il postLa premier ha annunciato che chi commette un reato e subisce danni durante l’azione non potrà chiedere risarcimenti.

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