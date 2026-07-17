Legittima difesa Meloni rilancia | Chi delinque non può chiedere risarcimenti a chi si è difeso

Da laprimapagina.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha affermato che chi commette reati non potrà richiedere risarcimenti a chi si difende, in riferimento alle modifiche del DDL Sicurezza. Ha definito questa disposizione come una norma di buon senso e ha sottolineato che lo Stato deve tutelare le persone perbene, non i criminali. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle nuove regole riguardanti la legittima difesa e le conseguenze per chi si difende in caso di aggressioni.

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La premier difende le novità contenute nel DDL Sicurezza: “È una regola di buon senso. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone perbene, non dei criminali”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a rivendicare uno dei punti più discussi del DDL Sicurezza, intervenendo sul tema della legittima difesa e dei risarcimenti nei confronti di chi reagisce a un’aggressione. In una dichiarazione diffusa sui social, la premier ha sintetizzato il principio alla base della norma con una frase destinata ad alimentare il dibattito politico e giuridico: “ Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto “. Secondo Meloni, la... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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