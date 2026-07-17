La premier ha affermato che chi commette reati non potrà richiedere risarcimenti a chi si difende, in riferimento alle modifiche del DDL Sicurezza. Ha definito questa disposizione come una norma di buon senso e ha sottolineato che lo Stato deve tutelare le persone perbene, non i criminali. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle nuove regole riguardanti la legittima difesa e le conseguenze per chi si difende in caso di aggressioni.

La premier difende le novità contenute nel DDL Sicurezza: “È una regola di buon senso. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone perbene, non dei criminali”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a rivendicare uno dei punti più discussi del DDL Sicurezza, intervenendo sul tema della legittima difesa e dei risarcimenti nei confronti di chi reagisce a un’aggressione. In una dichiarazione diffusa sui social, la premier ha sintetizzato il principio alla base della norma con una frase destinata ad alimentare il dibattito politico e giuridico: “ Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto “. Secondo Meloni, la... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Legittima difesa, Meloni rilancia: “Chi delinque non può chiedere risarcimenti a chi si è difeso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Zanzara Vodcast del 27 Febbraio 2026 [No Pubblicità]

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che stabilisce che chi viene danneggiato mentre sta commettendo un reato non può...

Basta risarcimenti a chi commette reati: il ddl della Lega per completare la legittima difesaLa Lega ha depositato in Senato un disegno di legge che mira a eliminare i risarcimenti per chi commette certi reati.

Argomenti più discussi: Gioielliere pistolero, la condanna diventa caso politico: Salvini chiede la grazia, Vannacci rilancia la legittima difesa; Ddl sicurezza, la difesa di Meloni: ‘Lo Stato sta dalla parte di chi rispetta le regole’.

E5, Macron e Meloni rilanciano la difesa europea: L’Europa deve assumersi più responsabilitàI leader delle principali potenze militari europee si sono riuniti mercoledì a Berlino in vista di un vertice NATO cruciale il mese prossimo. Al centro dei colloqui, il sostegno e le garanzie di ... it.euronews.com

Meloni: 'Difesa è libertà, ma serve equilibrio con aiuto a famiglie e imprese'Meloni ha enfatizzato l’urgenza di trovare un bilanciamento tra la necessità di rafforzare la difesa nazionale e l'indispensabile supporto a famiglie e imprese. Ha evidenziato come l’attuale crisi ... it.blastingnews.com