Ddl caccia Forza Italia prova a riscrivere la riforma e il M5S deposita un milione di emendamenti

Forza Italia ha presentato emendamenti al disegno di legge sulla caccia, cercando di modificare alcune parti della riforma approvata dal Senato. La commissione Agricoltura di Montecitorio sta ora esaminando queste proposte di modifica. Contestualmente, il Movimento 5 Stelle ha depositato circa un milione di emendamenti, senza specificare dettagli sui contenuti. La discussione sulla riforma prosegue nelle aule parlamentari.

Forza Italia prova a mettere un freno al ddl caccia, correggendo alcuni dei punti più contestati della riforma approvata dal Senato e ora all’esame della commissione Agricoltura di Montecitorio. Gli azzurri hanno presentato alla Camera 14 emendamenti che restringono le aree e i periodi in cui sarà possibile cacciare, rafforzano le sanzioni e chiedono di eliminare dal testo l’apertura all’utilizzo dei richiami vivi. Una mossa che conferma le crepe nella maggioranza su un provvedimento fortemente sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega, ma criticato da una parte di Forza Italia e da Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e storica esponente animalista. 🔗 Leggi su Open.online

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