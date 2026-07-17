L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha definito la riforma sulla caccia come “gestione venatoria consumistica”. La maggioranza si confronta con una spaccatura sul disegno di legge, approvato al Senato e ora alla commissione Agricoltura di Montecitorio. Forza Italia ha presentato 14 emendamenti per modificare il testo, considerato troppo permissivo riguardo alle attività venatorie. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha depositato un milione di emendamenti.

Maggioranza a rischio spaccatura sul disegno di legge sulla caccia. Approvato al Senato, il provvedimento è al vaglio della commissione Agricoltura di Montecitorio, dove Forza Italia ha depositato 14 emendamenti per cercare di correggere il testo giudicato “eccessivamente libertario” sull’attività venatoria. In particolare per escludere espressamente le spiagge e i lidi e che sia ripristinata la doppia sanzione (arresto fino a sei mesi e l’ammenda) per chi caccia nei parchi (nazionali, regionali, giardini urbani) e nei terreni adibiti ad attività sportive. Com’è ovvio, anche le opposizioni sono intervenute: scegliendo la strada dell’ostruzionismo parlamentare, nel giorno del termine della presentazione delle modifiche, il Movimento 5 stelle ha depositato ben un milione di emendamenti, un migliaio invece quelli di Avs. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl caccia, Ispra demolisce la riforma del centrodestra: “Gestione venatoria consumistica”. E il M5s presenta un milione di emendamenti

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