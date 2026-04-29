Supplenze docenti 150 preferenze domande dal 16 al 29 luglio Mini call veloce dal 14 al 18 agosto Ecco le ultime novità sulle procedure su posto comune e sostegno

Dal 16 al 29 luglio sarà possibile presentare le domande per le supplenze ai docenti, che potranno indicare fino a 150 preferenze. Una mini call per le assegnazioni veloci si svolgerà dal 14 al 18 agosto. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inviato un'informativa ufficiale riguardante il documento che stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 20262027.

Informativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 20262027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Supplenze docenti 2026: interpelli scadenza 16 marzo per primaria sostegno e posto comune, ma anche A066, A027, A022….Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze [LO SPECIALE]; Supplenze 2026: la provincia della I fascia delle GI deve coincidere con quella scelta per le GPS per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS?; Supplenze annuali 2026/27: perché la scelta delle 150 preferenze potrebbe essere anticipata?; Supplenze 2026, nuova procedura per assegnare gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore. Prima ai docenti di ruolo e poi ai precari. Supplenze annuali 2026/27: perché la scelta delle 150 preferenze potrebbe essere anticipata?Supplenze annuali 2026/27, ecco le ultime novità circa la scelta delle 150 scuole, facciamo il punto sulle novità ... informazionescuola.it Supplenze con Algoritmo, docenti con punteggi superiori esclusi. La Cassazione dichiara illegittima l’esclusione automatica. Miceli: Così orientamento uniformeLa gestione delle supplenze scolastiche attraverso l’algoritmo torna al centro del contenzioso. Con ordinanza del 16 febbraio 2026, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio ... orizzontescuola.it Supplenze docenti 2026/27: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa preved… x.com https://www.ascuolaoggi.com/post/docenti-sui-titoli-esteri-il-tar-frena-i-rigetti-del-mim-cosa-cambia-ora-per-gps-e-supplenze - facebook.com facebook