Davide Ancelotti ha firmato con il Lille e ha iniziato il suo percorso come allenatore in modo indipendente. Dopo aver lavorato come assistente, ha deciso di assumere il ruolo principale senza il coinvolgimento diretto del padre. Ha dichiarato di essere pronto e desideroso di scrivere la propria storia nel mondo del calcio. La sua assunzione segna un passo importante nella sua carriera professionale, lontano dai ruoli di supporto e assistenza.

E' iniziata ufficialmente una nuova avventura per Davide Ancelotti. Il figlio dell'ex allenatore rossonero ha deciso di intraprendere, dopo anni di "apprendistato", la carriera da tecnico in "solitaria", staccandosi dal padre. Dopo l'esperienza al Botafogo, terminata con un esonero (in una situazione non idilliaca per il club brasiliano), Ancelotti Jr riparte dalla Francia: dopo l'ufficialità del suo nuovo incarico al Lille, il 37enne si è presentato ai microfoni del suo nuovo Club, parlando della propria carriera e delle sue ambizioni: "Ho iniziato qui, in questo Paese, già 14 anni fa con il Psg. E poi ho avuto la mia lunghissima carriera da assistente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Davide Ancelotti riparte dal Lille: "Sono pronto, voglio scrivere la mia storia"

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