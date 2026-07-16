Davide Ancelotti | Al Lille grande opportunità voglio portare qui tutto ciò che ho imparato

Davide Ancelotti ha dichiarato di voler portare tutto ciò che ha imparato nella sua prima conferenza stampa come nuovo allenatore del Lille, squadra di Ligue 1. Il tecnico di 37 anni ha definito l’incarico come una “magnifica opportunità”.

"Tutto quello che ho imparato, voglio portarlo qui". Si è presentato così Davide Ancelotti nella prima conferenza stampa al Lille, squadra di Ligue 1 che lo ha chiamato in panchina per quella che il 37enne figlio di Carlo definisce "una magnifica opportunità". Appena rientrato dai Mondiali, dove è stato assistente del padre, ct del Brasile, e dopo la sua prima esperienza di cinque mesi al Botafogo, Ancelotti si è detto "pronto ad allenare un club come il Lille", proprio grazie all'esperienza in Brasile. "Ho avuto un percorso professionale un po' insolito, ma sono nel mondo del calcio da molto tempo. Ho iniziato qui, in questo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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