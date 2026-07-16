Davide Ancelotti è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Lille. Durante la conferenza stampa ha affermato di voler portare in squadra tutto ciò che ha imparato nelle esperienze precedenti. È il suo primo incarico come tecnico principale in un club francese. Ancelotti ha anche sottolineato di essere motivato a lavorare con il team e di voler contribuire al suo sviluppo. La società ha confermato il suo ingaggio e annunciato l’inizio della collaborazione.

Davide Ancelotti arriva al Lille, la presentazione del nuovo allenatore e figlio del ct del Brasile: le sue dichiarazioni. Davide Ancelotti ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura da allenatore del Lille. Dopo anni vissuti come vice in contesti di altissimo livello, il tecnico italiano si prepara ora alla prima grande esperienza da guida principale di un club ambizioso e competitivo come quello francese. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Nel giorno della presentazione, Ancelotti ha raccontato il proprio percorso professionale, sottolineando l’importanza delle esperienze maturate al fianco del padre Carlo Ancelotti e in società abituate a gestire pressioni, obiettivi importanti e standard elevati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Davide Ancelotti riparte dal Lille: «Voglio portare qui tutto quello che ho appreso»

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