Il 40% degli studenti delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica, secondo i risultati dell’Invalsi. I dati mostrano che, dopo la pandemia, i livelli di apprendimento si sono stabilizzati, ma restano inferiori rispetto a prima del Covid. Le scuole superiori hanno invece registrato un miglioramento. Si sottolinea la necessità di continuare a investire, sperando che i nuovi programmi possano portare a un progresso.

«I risultati scolastici del post pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio che, con i nuovi programmi, si vada verso un miglioramento». A dirlo, durante la presentazione dei dati Invalsi, è il presidente dell'Istituto, Roberto Ricci. «Non abbiamo una risposta su come mai siamo lontani dai risultati precovid: l'ipotesi è che dopo lo chock il livello si sia assestato ma non ma non ai pametri precendenti. C'è un fenomeno identico in altri Paesi, dalla Francia alla Scandinavia, questa è la nuova normalità, la vera risposta è che non lo sappiamo perché stia accadendo: senza dubbio non va abbassata la guardia». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base». In miglioramento le scuole superiori: ecco gli ultimi dati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggiantiQuasi il 40% dei bambini delle scuole elementari non ha raggiunto le competenze di base in matematica secondo le prove Invalsi 2026.

Leggi anche: Invalsi 2026, allarme matematica alle elementari, bene inglese, gli studenti arrancano in italiano

Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggiantiI risultati scolastici del post-pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre-pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio ... gazzettadelsud.it

Quasi 40% bambini elementari non ha conoscenze di base in matematica(ANSA) - ROMA, 16 LUG - I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti per ... corrieredellosport.it