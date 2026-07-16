Invalsi è allarme matematica alle elementari Il 40% non ha conoscenze di base In miglioramento le scuole superiori | ecco gli ultimi dati

Da ilmessaggero.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 40% degli studenti delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica, secondo i risultati dell’Invalsi. I dati mostrano che, dopo la pandemia, i livelli di apprendimento si sono stabilizzati, ma restano inferiori rispetto a prima del Covid. Le scuole superiori hanno invece registrato un miglioramento. Si sottolinea la necessità di continuare a investire, sperando che i nuovi programmi possano portare a un progresso.

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«I risultati scolastici del post pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio che, con i nuovi programmi, si vada verso un miglioramento». A dirlo, durante la presentazione dei dati Invalsi, è il presidente dell'Istituto, Roberto Ricci. «Non abbiamo una risposta su come mai siamo lontani dai risultati precovid: l'ipotesi è che dopo lo chock il livello si sia assestato ma non ma non ai pametri precendenti. C'è un fenomeno identico in altri Paesi, dalla Francia alla Scandinavia, questa è la nuova normalità, la vera risposta è che non lo sappiamo perché stia accadendo: senza dubbio non va abbassata la guardia». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base». In miglioramento le scuole superiori: ecco gli ultimi dati
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