Luciano Darderi ha vinto il suo incontro ai quarti di finale del “Nordea Open” di Bastad, eliminando Borges in due set. Il tennista italo-argentino si è qualificato così per la semifinale del torneo ATP 250, giocato sulla terra rossa in Svezia. La partita si è conclusa con due set vinti, senza bisogno di tie-break o ulteriori turni. Darderi si prepara ora alla prossima sfida nel torneo.

Luciano Darderi Brilla al “Nordea Open” di Bastad. ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi, tennista italo-argentino e campione in carica, ha raggiunto le semifinali del “Nordea Open”, un prestigioso torneo ATP 250 che si svolge sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Questo evento, con un montepremi di 612.620 euro, ha visto Darderi dominare nel suo incontro dei quarti di finale, dove ha superato il portoghese Nuno Borges, attualmente numero 52 al mondo. Il match si è concluso con un punteggio di 7-6 (9) 6-4, evidenziando le abilità e la determinazione di Darderi. Il tennista, attualmente posizionato al numero 18 della classifica mondiale e seconda testa di serie del main draw, ha dimostrato di essere in gran forma, affrontando Borges con strategia e precisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Darderi conquista la semifinale a Bastad, elimina Borges in due set.

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