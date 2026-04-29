Musica e performance in scena con il Collettivo Armonika | sul palco artisti da tutta Italia
La stagione teatrale al Teatro del Drago si avvia alla conclusione con una serata dedicata a musica e performance dal vivo. Sul palco si esibiranno artisti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a portare in scena spettacoli che spaziano tra emozioni, storie antiche e contemporanee, e viaggi tra fantasia e realtà. L’evento rappresenta l’ultima tappa di una stagione ricca di appuntamenti, con un focus particolare sulle espressioni artistiche più variegate.
Tra emozioni, storie antiche e moderne, viaggi nell'immaginazione e nella realtà più dura, anche quest'anno la stagione teatrale del Teatro del Drago giunge al termine. Per festeggiare la capacità del teatro di creare comunità, l'ultimo evento, giovedì 30 aprile, uscirà dagli schemi.A salire sul.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Mafia: “Autoritratto” sul palco, un’indagine sul trauma collettivo e il legame nevrotico con il crimine organizzato.L’ombra lunga della mafia, un male che si insinua nelle pieghe della vita quotidiana, torna al centro del dibattito culturale e civile con lo...
Leggi anche: Angelina Mango si riprende la scena: “Sul palco porto tutta me stessa”
Panoramica sull’argomento
Raffi e il collettivo Xxenergy: a Senigallia musica e performanceUn concerto capace davvero di scatenare il pubblico a Senigallia. E’ quello che oggi (ore 21.30) avrà come protagonisti Raffi e il collettivo Xxenergy, attesi sul palco della centralissima piazza Roma ... ilrestodelcarlino.it
La performance del collettivo MatildeIn occasione della festa della donna, al Teatro Cavallerizza si terrà la performance musicale Nemesi a cura del Collettivo Mâtilde, un poema sinfonico in cinque atti ispirato alla natura e alla voce ... ilrestodelcarlino.it