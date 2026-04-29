Musica e performance in scena con il Collettivo Armonika | sul palco artisti da tutta Italia

La stagione teatrale al Teatro del Drago si avvia alla conclusione con una serata dedicata a musica e performance dal vivo. Sul palco si esibiranno artisti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a portare in scena spettacoli che spaziano tra emozioni, storie antiche e contemporanee, e viaggi tra fantasia e realtà. L’evento rappresenta l’ultima tappa di una stagione ricca di appuntamenti, con un focus particolare sulle espressioni artistiche più variegate.