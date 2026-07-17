danza sportiva arrivano anche due ori surya quattro medaglie a rimini

A Rimini, la squadra di danza sportiva Surya Dance di Carpi ha conquistato due medaglie d’oro, un argento e un bronzo, oltre a diversi piazzamenti tra i primi posti a livello nazionale.

Due medaglie d’oro, un argento, un bronzo e numerosi piazzamenti tra i migliori d’Italia. Il bilancio con cui Surya Dance di Carpi conclude gli Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (Fidesm), disputati dal 4 al 12 luglio nei padiglioni di Rimini Fiera per le discipline della danza accademica e delle street dance. Gli atleti delle discipline street sono stati preparati dall’insegnante Francesco ’Lazzy’ Arena, mentre il settore Modern Jazz è seguito dall’insegnante Barbara Reguzzoni. I due titoli italiani sono stati conquistati dall’ Hip Hop Giovani con la coreografia ’Down the Road’ e dall’ Hip Hop Under 11 (foto) con ’Conga’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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