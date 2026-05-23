Europei di Karate super Italia a Francoforte | arrivano quattro ori continentali scintillanti

Durante la prima giornata degli Europei di Karate a Francoforte, l’Italia ha conquistato quattro medaglie d’oro. Le competizioni si sono svolte nel corso di questa giornata, con gli atleti italiani che hanno ottenuto risultati positivi nelle diverse categorie in gara. La manifestazione continua con le sfide successive, mentre il team italiano si conferma tra i protagonisti della competizione.

Francoforte, 23 maggio 2026 – E’ stata una splendida prima giornata di finali agli Europei di Karate, per l’Italia. Gli Azzurri hanno conquistato 4 ori e altrettanti titoli continentali, insieme a un argento e un bronzo. A salire sul primo gradino del podio sono stati Clio Ferracuti nel kumite femminile individuale e nei +68 kg, con lei anche Matteo Avanzini ha staccato il primo posto e nei +84 kg nella gara maschile, replicando il successo dello scorso anno. Terrayana D’Onofrio si è confermata campionessa di kata individuale e anche Luca Maresca ha messo la medaglia del titolo al collo nei 67 kg e all’ultimo secondo. Alessio Ghinami ha messo l’alloro del secondo posto al collo nella gara di kata maschile individuale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Europei di Karate e Parakarate, l’Italia a Francoforte per le medaglieOggi a Francoforte si sono aperti gli Europei di Karate e Parakarate, con atleti provenienti da diversi paesi europei che si sono riuniti per...

Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a FrancoforteLa seconda giornata dei Campionati Europei di karate si svolge a Francoforte e vede l’Italia protagonista con ulteriori tre finali in programma per...

Temi più discussi: Europei karate, partenza super per l'Italia: quattro azzurri in finale per l'oro; Europei Karate 2026: Italia show a Francoforte, altre tre finali per l’oro con Maresca e il Kata; Sport in tv oggi (sabato 23 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Dalla scherma al rally, Urbino va veloce.

Karate: Europei a Francoforte, quattro titoli per l'Italia(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Quattro titoli continentali, una medaglia d'argento e una di bronzo sono il bottino dell'Italia ai Campionati europei 2026 di karate, in corso a Francoforte. Nelle finali indiv ... tuttosport.com

Italia da sogno agli Europei di karate! 4 medaglie d’oro e 6 complessive!L’Italia domina e fa la storia agli Europei di karate 2026 in corso di svolgimento a Francoforte (Germania)! Nella giornata odierna, sabato 23 maggio, ... oasport.it

È ORA Lascia le tue prove di voto dal vivo per M Countdown qui sotto! reddit