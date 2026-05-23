Europei di Parakarate ltalia splendida | arrivano due ori un argento e due bronzi

All'Europei di Parakarate, l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro. La competizione si è svolta a Francoforte e si sono aggiunte anche una medaglia d’argento e due di bronzo.

Francoforte, 23 maggio 2026 – Sono state due le medaglie d’oro agli Europei che l’Italia del Parakarate ha messo in bacheca. In attesa delle finali di domani, per la categoria Senior, quella giovanile ha scritto la storia in competizione. Mattia Allesina e Federica Yakymashko hanno vinto il titolo continentale. Con loro anche Patrick Buwalda è salito sul podio e sul secondo gradino. I bronzi sono arrivati da Pietro Merlo e Daniele Alfonsi. Nella finale tutta italiana, allora, Allesina ha battuto Buwalda nella categoria K22 maschile. Yakymashko ha brillato nella gara femminile e contro l’ungherese Olivia Kakosy. L’Azzurra ha vinto nella categoria K21. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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