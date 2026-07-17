Danza musei e realtà virtuale | un grande progetto parte da Brescia

Un progetto a Brescia combina la realtà virtuale con la danza e l’arte museale. La iniziativa mira a integrare le esperienze fisiche con quelle digitali, offrendo nuove modalità di fruizione delle opere e delle performance artistiche. La collaborazione coinvolge diverse istituzioni e si concentra sulla sperimentazione di tecnologie immersive per arricchire l’interazione tra pubblico e patrimonio culturale. La partenza del progetto è stata annunciata in data recente, senza ulteriori dettagli sui partner o le tempistiche.

Brescia, 17 lug. (askanews) - Un progetto che unisce la realtà virtuale alla dimensione corporea e fisica della danza e apre nuove prospettive alla pratica museale. Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Centro Coreografico Nazionale Aterballetto e Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library hanno presentato al pubblico Double Reality - Il monumento e il suo doppio, un'esperienza immersiva capace di ridefinire il rapporto tra visitatori, opere e luoghi della cultura. "Con questo progetto - ha detto la presidente Francesca Bazoli - la Fondazione Brescia Musei si pone all'avanguardia di uno dei grandi compiti delle istituzioni museali al giorno d'oggi, cioè consentire nel migliore possibile modo la fruizione delle opere che abbiamo in custodia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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