Realtà virtuale contro le infezioni ospedaliere | oltre 600 operatori formati con il progetto Gulliver

L'ASL Salerno ha concluso il primo ciclo del progetto formativo "Gulliver – Vedere l'Invisibile", che ha coinvolto oltre 600 professionisti sanitari dei DEA e dei presidi ospedalieri aziendali. L'iniziativa, prima nel suo genere in Campania, punta a rafforzare le pratiche di prevenzione delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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