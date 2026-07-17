Daniele Novara | Tutto diventa una corsa a fare le cose il prima possibile Il rischio dell’adultizzazione precoce con la complicità dei genitori

Daniele Novara lancia un avvertimento su un fenomeno pedagogico molto preoccupante, ovvero il processo di adultizzazione dei ragazzi. I giovani e le giovani di oggi, infatti, vengono spinti sempre più precocemente a comportarsi come se fossero già grandi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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