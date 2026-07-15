Bambini affidati ai nonni Daniele Novara | Occorre che si adeguino alle regole dei genitori e che le facciano rispettare dal bambino

Notizia in breve

A causa della crisi economica, molte famiglie italiane affidano i figli fino ai tre anni ai nonni perché i genitori devono lavorare. Un esperto ha detto che i nonni devono rispettare le regole dei genitori e farle rispettare ai bambini. La gestione dei bambini piccoli si svolge così principalmente all’interno delle famiglie, con i nonni che assumono un ruolo centrale.