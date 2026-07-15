Bambini affidati ai nonni Daniele Novara | Occorre che si adeguino alle regole dei genitori e che le facciano rispettare dal bambino
A causa della crisi economica, molte famiglie italiane affidano i figli fino ai tre anni ai nonni perché i genitori devono lavorare. Un esperto ha detto che i nonni devono rispettare le regole dei genitori e farle rispettare ai bambini. La gestione dei bambini piccoli si svolge così principalmente all’interno delle famiglie, con i nonni che assumono un ruolo centrale.
A chi affidare i bambini piccoli, quando gli impegni lavorativi non lasciano scampo? In Italia, complice la crisi economica, la gestione dei figli fino ai tre anni ricade spesso sulle spalle dei familiari più anziani. Ma questa dinamica funziona davvero per i nipoti? Il pedagogista Daniele Novara affronta il tema sui suoi canali, analizzando il rapporto tra le generazioni e proponendo una distinzione molto marcata tra l'affetto e le responsabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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